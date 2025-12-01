Nuit des Arts du Vestiaire Une constellation lumineuse imaginée par le Grand Bassin Roubaix

Nuit des Arts du Vestiaire Une constellation lumineuse imaginée par le Grand Bassin

27 rue de l’Espérance Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 11:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-14

Pour la Nuit des Arts, le Grand Bassin invite les artistes Sarah Morin et Audrey Keller à faire dialoguer leurs oeuvres. Des cupules brodées d’un côté, des calebasses transformées en luminaires de l’autre, le hall du Vestiaire se métamorphose pour l’occasion !

En parallèle de cette installation, l’ensemble des boutiques du Vestiaire (dont le Grand Bassin) seront ouvertes, un marché de créateur.ices sera également présent dans le hall (organisé par This is Art et Maison Prieto), de la petite restauration sera disponible et un DJ set aura lieu le samedi soir.

Vendredi 12 décembre 17h 23h

Samedi 13 décembre 11h 00h

Dimanche 14 décembre 11h 18h

Prolongation des festivités le second week-end de la Nuit des Arts avec une partie de l’exposition et un autre marché de créateurs

Samedi 20 décembre 11h 19h

Dimanche 21 décembre 11h 19h

27 rue de l’Espérance Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 99 91 20

English :

For Nuit des Arts, Le Grand Bassin invites artists Sarah Morin and Audrey Keller to create a dialogue between their works. Embroidered cupules on one side, gourds transformed into lighting fixtures on the other, the Vestiaire hall is transformed for the occasion!

In parallel with this installation, all the Vestiaire boutiques (including the Grand Bassin) will be open, a creator’s market will be present in the hall (organized by This is Art and Maison Prieto), snacks will be available and a DJ set will take place on Saturday evening.

Friday, December 12: 5pm 11pm

Saturday, December 13: 11am 12am

Sunday, December 14: 11am 6pm

The festivities continue on the second weekend of the Nuit des Arts with part of the exhibition and another creators’ market:

Saturday, December 20: 11am 7pm

Sunday, December 21: 11am 7pm

