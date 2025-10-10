NUIT DES ARTS LECTURE MUSICALE LA COLO, C’EST SUPER ! ET VOUS, CA VA ? … par ARCHITECTES DE NOS RÈVES Magasin numéro 3 (MN3) Belfort

NUIT DES ARTS LECTURE MUSICALE LA COLO, C’EST SUPER ! ET VOUS, CA VA ? … par ARCHITECTES DE NOS RÈVES Magasin numéro 3 (MN3) Belfort vendredi 10 octobre 2025.

NUIT DES ARTS LECTURE MUSICALE LA COLO, C’EST SUPER ! ET VOUS, CA VA ? … par ARCHITECTES DE NOS RÈVES

Magasin numéro 3 (MN3) 26 Rue Président Roosevelt Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 18:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

NUIT DES ARTS LECTURE MUSICALE LA COLO, C’EST SUPER ! ET VOUS, CA VA ? … LETTRES ET CARTES POSTALES DANS LES ALBUMS POUR ENFANTS par ARCHITECTES DE NOS RÊVES

Compilatrice, interprète : Angèle Casanova

Compositrice, harpiste : Séverine Nest

Dans le cadre du projet annuel du MN3 : Mon album de cartes postales

Enfants à partir de 3 ans

Avant internet, les enfants envoyaient des lettres à leur parents depuis leur jolie colonie de vacances. Ils avaient des correspondants. Ils s’envoyaient des billets doux. C’était comment avant ? Et maintenant, on fait comment ? .

Magasin numéro 3 (MN3) 26 Rue Président Roosevelt Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 18 17 39 contact@mn3belfort.fr

English : NUIT DES ARTS LECTURE MUSICALE LA COLO, C’EST SUPER ! ET VOUS, CA VA ? … par ARCHITECTES DE NOS RÈVES

German : NUIT DES ARTS LECTURE MUSICALE LA COLO, C’EST SUPER ! ET VOUS, CA VA ? … par ARCHITECTES DE NOS RÈVES

Italiano :

Espanol :

L’événement NUIT DES ARTS LECTURE MUSICALE LA COLO, C’EST SUPER ! ET VOUS, CA VA ? … par ARCHITECTES DE NOS RÈVES Belfort a été mis à jour le 2025-10-04 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)