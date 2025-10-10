NUIT DES ARTS LECTURE MUSICALE LA COLO, C’EST SUPER ! ET VOUS, CA VA ? … par ARCHITECTES DE NOS RÈVES Magasin numéro 3 (MN3) Belfort
NUIT DES ARTS LECTURE MUSICALE LA COLO, C’EST SUPER ! ET VOUS, CA VA ? … par ARCHITECTES DE NOS RÈVES Magasin numéro 3 (MN3) Belfort vendredi 10 octobre 2025.
NUIT DES ARTS LECTURE MUSICALE LA COLO, C’EST SUPER ! ET VOUS, CA VA ? … par ARCHITECTES DE NOS RÈVES
Magasin numéro 3 (MN3) 26 Rue Président Roosevelt Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 18:00:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
NUIT DES ARTS LECTURE MUSICALE LA COLO, C’EST SUPER ! ET VOUS, CA VA ? … LETTRES ET CARTES POSTALES DANS LES ALBUMS POUR ENFANTS par ARCHITECTES DE NOS RÊVES
Compilatrice, interprète : Angèle Casanova
Compositrice, harpiste : Séverine Nest
Dans le cadre du projet annuel du MN3 : Mon album de cartes postales
Enfants à partir de 3 ans
Avant internet, les enfants envoyaient des lettres à leur parents depuis leur jolie colonie de vacances. Ils avaient des correspondants. Ils s’envoyaient des billets doux. C’était comment avant ? Et maintenant, on fait comment ? .
Magasin numéro 3 (MN3) 26 Rue Président Roosevelt Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 18 17 39 contact@mn3belfort.fr
English : NUIT DES ARTS LECTURE MUSICALE LA COLO, C’EST SUPER ! ET VOUS, CA VA ? … par ARCHITECTES DE NOS RÈVES
German : NUIT DES ARTS LECTURE MUSICALE LA COLO, C’EST SUPER ! ET VOUS, CA VA ? … par ARCHITECTES DE NOS RÈVES
Italiano :
Espanol :
L’événement NUIT DES ARTS LECTURE MUSICALE LA COLO, C’EST SUPER ! ET VOUS, CA VA ? … par ARCHITECTES DE NOS RÈVES Belfort a été mis à jour le 2025-10-04 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)