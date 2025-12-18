Nuit des Arts Martiaux et Sports de Combats Avenue d’Antarès Le Mans

Nuit des Arts Martiaux et Sports de Combats

Avenue d’Antarès Antarès Arena Le Mans Sarthe

Tarif : 15 – 15 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31 23:00:00

Date(s) :

2026-01-31

RDV le 31 janvier à Antarès Arena pour un spectacle 100% martial !

Un show grand public inédit, mêlant démonstrations, cascades et chorégraphies autour des arts martiaux et des sports de combat, dans une mise en scène inspirée du cinéma d’action. Plus de 200 experts et champions internationaux, 30 disciplines représentées, un maître de cérémonie Philippe Bas. Et un vibrant hommage aux femmes dans cet univers

Le 31 janvier 2026, Antarès (Le Mans) accueille La Nuit des Arts Martiaux et Sports de Combat, un spectacle vivant grandiose imaginé pour marquer les 40 ans d’un des plus grands clubs de France et centre de formation international dédié à ces disciplines Samouraï 2000.

Ce show artistique grand public mêle performance et émotion à travers 30 disciplines représentées par 200 experts dont les meilleurs mondiaux en karaté, jiu-jitsu brésilien, judo, nunchaku, sabre, casse, kung-fu, krav-maga, self-défense, aïkido, Wing Chun, boxes, muay thaï, full contact, MMA… et bien d’autres encore.

Des combats d’exhibition en boxe anglaise, muay thaï, kick boxing et full contact à vous couper le souffle !!

Cette mise en scène, inspirée du cinéma d’action, permettra de revivre des scènes mythiques d’Opération Dragon, Matrix ou encore Kill Bill et démontrera toute la place des femmes dans cet univers.

Ce voyage, présenté par l’acteur Philippe Bas, est conçu pour un public de tous âges et de tous horizons passionnés, curieux ou simples amateurs de spectacle grandiose.

Places VIP à réserver sur l.heurtault@samourai2000.com .

Avenue d'Antarès Antarès Arena Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 84 03 secretariat@samourai2000.com

English :

Join us on January 31st at Antarès Arena for a 100% martial arts show!

