NUIT DES ASSO Villeneuve-de-Rivière

PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Villeneuve-de-Rivière Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2025-10-11 19:30:00

fin : 2025-10-11

Venez vivre une soirée inoubliable avec un dîner exceptionnel en compagnie de Partenaire Particulier et Phil Barney qui animeront le repas spectacle en plus de la soirée dansante.

Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint-Gaudens, paiement par chèque ou espèces. 25 .

PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Villeneuve-de-Rivière 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61

English :

Come and enjoy an unforgettable evening with an exceptional dinner featuring Partenaire Particulier and Phil Barney, who will be hosting the dinner show as well as the dance party.

German :

Erleben Sie einen unvergesslichen Abend mit einem außergewöhnlichen Abendessen in Begleitung von Partenaire Particulier und Phil Barney, die neben dem Tanzabend auch das Show-Essen moderieren werden.

Italiano :

Venite a godervi una serata indimenticabile con una cena eccezionale in compagnia del Partenaire Particulier e di Phil Barney, che condurrà la cena spettacolo e la festa da ballo.

Espanol :

Ven a disfrutar de una velada inolvidable con una cena excepcional en compañía de Partenaire Particulier y Phil Barney, que serán los anfitriones de la cena-espectáculo y de la fiesta de baile.

