[Nuit des Bibliothèques] Atelier Furoshiki : Initiez-vous à l’art du pliage japonais ! Animé par le Studio Origami. Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles

[Nuit des Bibliothèques] Atelier Furoshiki : Initiez-vous à l’art du pliage japonais ! Animé par le Studio Origami. Samedi 4 octobre, 18h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Début : 2025-10-04T18:00:00 – 2025-10-04T20:30:00

Fin : 2025-10-04T18:00:00 – 2025-10-04T20:30:00

Le Furoshiki : L’art japonais de l’emballage durable

Le Furoshiki n’est pas qu’une simple technique, c’est l’art ancestral d’emballer des objets dans un tissu. Une pratique élégante et écologique, directement importée du Japon, qui s’inscrit parfaitement dans une démarche zéro déchet.

Lors de cette animation, proposée par Studiorigami, vous découvrirez comment cette tradition peut révolutionner votre quotidien. Apprenez à emballer vos livres de la bibliothèque ou vos cadeaux avec style, en toute simplicité.

Le Furoshiki est une manière chic et écolo de transporter vos affaires. Une alternative réutilisable et magnifique aux emballages jetables, qui allie beauté et respect de l’environnement!

À partir de 8 ans

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 18 50 https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?surl=accueil https://www.instagram.com/les_mediatheques_smj/;https://www.facebook.com/lesmediathequessmj

