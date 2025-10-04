[Nuit des Bibliothèques] Colori’manga : Atelier de création de marque-pages autour de l’univers manga. Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles

Début : 2025-10-04T18:00:00 – 2025-10-04T22:00:00

Viens participer à un atelier original et colorie ton propre marque-page inspiré de l’univers manga !

L’occasion parfaite pour laisser libre cours à ton imagination et personnaliser ton marque-page avec les couleurs de ton choix.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

©médiathèques saint Médard en Jalles