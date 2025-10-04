Nuit des bibliothèques – Exposition autour du Japon Médiathèque d’Eysines Eysines

2025-10-04T17:00:00 – 2025-10-04T20:30:00

Fin : 2025-10-04T17:00:00 – 2025-10-04T20:30:00

Exposition de Shadows Boxes et de dessins manga, par les enfants du centre social et culturel l’Eycho.

Médiathèque d'Eysines rue de l'église, 33320 Eysines

Biblis en folie 2025

Bordeaux Métropole