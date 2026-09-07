Nuit des bibliothèques : La tricoteuse de mots, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

Informations pratiques

Nuit des bibliothèques : La tricoteuse de mots Samedi 3 octobre, 18h30 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Dans sa maison au bout du monde, une femme vit seule et parle à elle-même. Des mots doux, des mots piquants des mots d’amour, des mots amers roulent à ses pieds : il y en a partout, du sol au grenier ! Un jour, elle prend ses aiguilles et se met à tricoter. Un mot à l’envers, un mot à l’endroit, des histoires d’amour et de ruse naissent sous ses doigts.

Par la conteuse Layla Darwiche

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Des tickets seront délivrés à l’accueil 20 minutes avant le début du spectacle.

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Contes

Danica Bijeljac