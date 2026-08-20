Nuit des Bibliothèques, Loisirs et Culture, Marquillies

Informations pratiques

Nuit des Bibliothèques Samedi 3 octobre, 17h00 Loisirs et Culture Nord

limite 10 places par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

La Nuit des Bibliothèques – Saison Méditerranée

À l’occasion de la Nuit des Bibliothèques et dans le cadre de la Saison Méditerranée, les enfants sont invités à partir à la découverte de la Grèce et de sa fascinante mythologie.

Deux ateliers de 45 minutes leur permettront d’explorer de manière ludique l’univers des dieux, héros et créatures légendaires.

Loisirs et Culture 100 Rue de Verdun 59274 Marquillies Marquillies 59274 Nord Hauts-de-France 0619760065 [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque-municipale@marquillies.com »}] Bibliothèque Parking

Biblis en folie 2026

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