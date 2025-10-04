[Nuit des Bibliothèques] « Orimagine » : spectacle intimiste et plein de douceur de la Compagnie Pas Folle La Guêpe. Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles

[Nuit des Bibliothèques] « Orimagine » : spectacle intimiste et plein de douceur de la Compagnie Pas Folle La Guêpe. Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles samedi 4 octobre 2025.

[Nuit des Bibliothèques] « Orimagine » : spectacle intimiste et plein de douceur de la Compagnie Pas Folle La Guêpe. Samedi 4 octobre, 17h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Sur réservation, pour les 2 à 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T17:00:00 – 2025-10-04T17:45:00

Fin : 2025-10-04T17:00:00 – 2025-10-04T17:45:00

Orimagine, comme le nom d’un petit monde imaginaire dans lequel le papier se promène, vole, prend vie grâce aux mains agiles et délicates de l’origamiste.

Inspiré du livre pour enfant écrit par Bruno Heitz, l_e Songe d’une Feuille de papier_, ce spectacle vous emmène dans un univers intimiste et plein de douceur au pays du papier plié.

Une feuille blanche devient bateau, oiseau, et se métamorphose en autant de personnages qui s’amusent au travers des récits contés et chantés par la comédienne.

Laissez-vous embarquer aux rythmes des contes et comptines.

Pour les enfants de 2 à 6 ans.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 18 50 https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?surl=accueil https://www.instagram.com/les_mediatheques_smj/;https://www.facebook.com/lesmediathequessmj [{« type »: « phone », « value »: « 0557931850 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@saint-medard-en-jalles.fr »}]

Orimagine, comme le nom d’un petit monde imaginaire dans lequel le papier se promène, vole, prend vie grâce aux mains agiles et délicates de l’origamiste.

©compagnie pas folle la guêpe