Nuit des bibliothèques paillettes et boule à facettes Roubaix

Nuit des bibliothèques paillettes et boule à facettes Roubaix samedi 11 octobre 2025.

Nuit des bibliothèques paillettes et boule à facettes

2 rue Pierre Motte Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 18:00:00

fin : 2025-10-11 21:00:00

Date(s) :

2025-10-11 2025-10-12

Dans le cadre de la saison Fiesta de Lille3000, la Médiathèque vous invite pour une Nuit des bibliothèques placée sous le signe de la fête. Revêtez vos plus belles tenues pailletées et rejoignez la fête.

Au programme, le samedi

* des bulles de lecture de 18h à 20h / Rdc

* Les contes à paillettes, lectures par des drag queens à 18h / Rdc salle La criée

* Maquillage pour les enfants à 19h15 / Rdc salle La criée

* des ateliers créatifs pour créer ses accessoires pailletés de 18h à 20h / Rdc

* un atelier Zéro Déchet pour créer son maquillage à paillette de 18h à 20h / 1er étage

* une veillée musicale de 18h à 18h45 / 2e étage

* un DJ set avec BarbaPaillettes 20h / Rdc salle La criée

Le dimanche

* des jeux de société sur la thématique de la fête de 14h30 à 17h30 / Rdc

* des jeux vidéo festifs de 15h à 17h / Rdc salle La criée

Dans le cadre de la saison Fiesta de Lille3000, la Médiathèque vous invite pour une Nuit des bibliothèques placée sous le signe de la fête. Revêtez vos plus belles tenues pailletées et rejoignez la fête.

Au programme, le samedi

* des bulles de lecture de 18h à 20h / Rdc

* Les contes à paillettes, lectures par des drag queens à 18h / Rdc salle La criée

* Maquillage pour les enfants à 19h15 / Rdc salle La criée

* des ateliers créatifs pour créer ses accessoires pailletés de 18h à 20h / Rdc

* un atelier Zéro Déchet pour créer son maquillage à paillette de 18h à 20h / 1er étage

* une veillée musicale de 18h à 18h45 / 2e étage

* un DJ set avec BarbaPaillettes 20h / Rdc salle La criée

Le dimanche

* des jeux de société sur la thématique de la fête de 14h30 à 17h30 / Rdc

* des jeux vidéo festifs de 15h à 17h / Rdc salle La criée .

2 rue Pierre Motte Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

As part of Lille3000’s Fiesta season, the Médiathèque invites you to a festive Nuit des bibliothèques. Put on your best glittery outfits and join the party.

Saturday program:

* reading bubbles 6pm to 8pm / Ground floor

* Les contes à paillettes, readings by drag queens 6pm / Ground Floor La criée room

* Face painting for children at 7.15pm / Ground Floor La criée Hall

* creative workshops to create your own glittery accessories 6pm to 8pm / Ground Floor

* a Zero Waste workshop to create your own glitter make-up 6pm to 8pm / 1st floor

* a musical wake 6pm to 6:45pm / 2nd floor

* a DJ set with BarbaPaillettes 8pm / Ground floor La criée room

Sunday:

* party-themed board games 2:30 to 5:30 pm / Ground floor

* festive video games 3pm to 5pm / Main Floor La criée room

German :

Im Rahmen der Fiesta-Saison von Lille3000 lädt die Mediathek Sie zu einer Nacht der Bibliotheken ein, die ganz im Zeichen des Festes steht. Ziehen Sie Ihre schönsten Glitzeroutfits an und feiern Sie mit.

Auf dem Programm stehen am Samstag

* leseblasen von 18h bis 20h / Rdc

* Glitzermärchen, Lesungen von Dragqueens um 18 Uhr / Erdgeschoss Saal La criée

* Schminken für Kinder um 19.15 Uhr / Erdgeschoss Saal La criée

* kreative Workshops zur Herstellung von Glitzeraccessoires von 18.00 bis 20.00 Uhr / Erdgeschoss

* ein Zero-Waste-Workshop, um sein Glitzer-Make-up zu kreieren von 18 bis 20 Uhr / 1

* eine musikalische Mahnwache von 18:00 bis 18:45 Uhr / 2

* ein DJ-Set mit BarbaPaillettes 20 Uhr / Erdgeschoss Saal La criée

Sonntag

* gesellschaftsspiele zum Thema des Festes von 14:30 bis 17:30 Uhr / Rdc

* festliche Videospiele von 15:00 bis 17:00 Uhr / Erdgeschoss Saal La criée

Italiano :

Nell’ambito della stagione Fiesta di Lille3000, la Médiathèque vi invita a partecipare ai festeggiamenti della Nuit des bibliothèques. Indossate i vostri migliori abiti scintillanti e unitevi alla festa.

Programma del sabato:

* lettura delle bolle dalle 18.00 alle 20.00 / Piano terra

* Les contes à paillettes, letture di drag queen alle 18.00 / Piano terra Sala La criée

* Pittura del viso per bambini alle 19.15 / Piano terra sala La criée

* laboratori creativi per creare i propri accessori scintillanti dalle 18.00 alle 20.00 / Piano terra

* laboratorio Rifiuti Zero per creare il proprio make-up glitterato dalle 18.00 alle 20.00 / 1° piano

* una serata musicale dalle 18.00 alle 18.45 / 2° piano

* un DJ set con BarbaPaillettes ore 20.00 / Piano terra Sala La criée

Domenica:

* giochi da tavolo a tema festaiolo dalle 14.30 alle 17.30 / Piano terra

* videogiochi festivi dalle 15.00 alle 17.00 / Piano terra Sala La criée

Espanol :

En el marco de la Fiesta de Lille3000, la Médiathèque le invita a participar en la Nuit des bibliothèques. Ponte tus mejores galas y únete a la fiesta.

Programa del sábado:

* burbujas de lectura de 18:00 a 20:00 / Planta baja

* Les contes à paillettes, lecturas de drag queens 18h / Planta baja Sala La criée

* Pintura de caras para niños a las 19.15 h / Planta baja sala La criée

* talleres creativos para crear sus propios accesorios brillantes de 18:00 a 20:00 / Planta baja

* taller Residuo Cero para crear su propio maquillaje con purpurina de 18:00 a 20:00 / 1ª planta

* una velada musical de 18:00 a 18:45 / 2ª planta

* dJ set con BarbaPaillettes 20:00 h / Planta baja Sala La Criée

Domingo:

* juegos de mesa festivos 14:30 a 17:30 / Planta baja

* videojuegos festivos de 15:00 a 17:00 / Planta baja Sala La criée

L’événement Nuit des bibliothèques paillettes et boule à facettes Roubaix a été mis à jour le 2025-06-24 par Hauts-de-France Tourisme