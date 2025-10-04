Nuit des bibliothèques – Spectacle Kiboko Médiathèque d’Eysines Eysines

Nuit des bibliothèques – Spectacle Kiboko Samedi 4 octobre, 18h00 Médiathèque d’Eysines Gironde

Gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-10-04T18:00:00 – 2025-10-04T18:30:00

Fin : 2025-10-04T18:00:00 – 2025-10-04T18:30:00

Une page de douceur avec la compagnie Friiix Club et leur spectacle Kiboko. Les tribulations de leurs kokeshis (petites poupées de bois colorées) vous emmèneront pour un spectacle enchanté laissant place à la rêverie et construit comme un Haïku.

Sur réservation, à partir d’un an.

Médiathèque d’Eysines rue de l’église, 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556578486 https://eysines-mediatheque.fr/ https://www.instagram.com/mediatheque_eysines/ [{« type »: « phone », « value »: « 0556578486 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@eysines.fr »}]

