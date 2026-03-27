Nuit des cathédrales 2026

16 Cloître Notre Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 19:00:00

fin : 2026-05-09 23:30:00

Date(s) :

2026-05-09

L’Association des Amis de la Cathédrale de Chartres organise la manifestation européenne de la nuit des cathédrales qui propose un programme culturel et spirituel destiné à tous, notamment à ceux qui n’entrent que rarement dans une cathédrale.

Cette manifestation a pour mission de participer à la restauration et à la mise en valeur de notre édifice religieux grâce à des fonds provenant des adhérents, des legs et des dons. Notre association a ainsi participé à la restauration de nombreux vitraux ainsi qu’à celle du Tour du Chœur (qui est la plus grande oeuvre religieuse) du XVIe siècle, admirée par tous les visiteurs. .

16 Cloître Notre Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

The Association des Amis de la Cathédrale de Chartres organizes the European Night of the Cathedrals event, offering a cultural and spiritual program for all, especially those who rarely enter a cathedral.

L’événement Nuit des cathédrales 2026 Chartres a été mis à jour le 2026-03-27 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES