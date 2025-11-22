NUIT DES CHAMPIONS – PALAIS DES SPORTS Marseille

NUIT DES CHAMPIONS Début : 2025-11-22 à 18:00. Tarif : – euros.

FULL CONTACT ACADEMY PRÉSENTE : NUIT DES CHAMPIONSPALAIS DES SPORTS DE MARSEILLE« LA NUIT DES CHAMPIONS 32ème édition »Vitrine des sports de combats la « NDC » reste Leader de la promotion en France. PROGRAMME : 12 combats PRO –TOP 10 mondial3 ceintures Internationales « NDC » Le Tournoi International à 4 dans la catégorie de poids welter Le Choc des Poids LourdsArrivée conseillée 18h00Restauration buvette assurée sur placeParking et réception VIP Parking public extérieur rue R.Teisseire 13009

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS DES SPORTS 81 RUE R. TEISSEIRE 13009 Marseille 13