Nuit des châteaux Banquet médiéval au château de Beaumanoir Château de Beaumanoir Évran

Début : 2025-10-18 18:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Le Château de Beaumanoir vous ouvre ses portes pour un voyage au cœur du Moyen âge.

Participez à un grand banquet médiéval où mets d’antan, musique envoûtante et jongleries animeront la soirée.

Une visite nocturne guidée du château vous plongera dans ses mystères à la lueur des torches.

Une expérience unique, conviviale et historique à vivre en famille ou entre amis.

Le menu proposé est composé de

– Un apéritif

– Une entrée

– Un plat de résistance et un verre de vin

– Une assiette gourmande

A propos du château

La famille Beaumanoir s’installe à Evran dès 1212.

Jean III de Beaumanoir, s’illustra pour y avoir gagné le combat des Trente qui opposait des chevaliers français et anglais.

Jean IV de Beaumanoir, compagnon d’arme de Bertrand du Guesclin, épousa la nièce de celui-ci, Tiphaine du Guesclin du Plessis. Du Guesclin fut d’ailleurs fait prisonnier au château de Beaumanoir par les Anglais.

Le château pur style Louis XIII tel qu’il se dresse aujourd’hui fut bâti en 1628.

Au fil des siècles, les propriétaires du château furent tous membres du Parlement de Bretagne.

Informations pratiques

Les visites guidées préalables au banquet ont lieu à 18h, 18h30, 19h et 19h30.

Le banquet commencera ensuite à 20h, dans l’une des salles les plus prestigieuses du Château.

Parking disponible sur place. .

Château de Beaumanoir 3 Rue de Nazareth Évran 22630 Côtes-d’Armor Bretagne

