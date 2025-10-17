Nuit des châteaux Betz-le-Château

Nuit des châteaux Betz-le-Château vendredi 17 octobre 2025.

Nuit des châteaux

Betz-le-Château Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-18 23:30:00

Date(s) :

2025-10-17 2025-10-18

Balade dans le parc du château illuminé. Visite guidée en petit groupe (6 à 8 maximum) des souterrains médiévaux, prévoir une lampe-torche. Le réseau de souterrains forme une véritable forteresse truffée de pièges. Accès au sommet d’une des tours, aux éclairages magiques.

Betz-le-Château 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 71 03 95 39 chateaudebetz@gmail.com

English :

Stroll through the illuminated castle grounds. Guided tour in small groups (6 to 8 maximum) of the medieval underground passageways. The underground network forms a veritable fortress, riddled with traps. Access to the top of one of the magically illuminated towers.

German :

Spaziergang durch den beleuchteten Schlosspark. Führung in einer kleinen Gruppe (6 bis maximal 8 Personen) durch die mittelalterlichen unterirdischen Gänge, Taschenlampe mitbringen. Das unterirdische Netz bildet eine echte Festung mit vielen Fallen. Aufstieg auf einen der magisch beleuchteten Türme.

Italiano :

Passeggiata nel parco del castello illuminato. Visita guidata in piccoli gruppi (da 6 a 8 al massimo) dei sotterranei medievali (portare una torcia). La rete di cunicoli forma una vera e propria fortezza piena di trappole. Accesso alla cima di una delle torri magicamente illuminate.

Espanol :

Paseo por el recinto iluminado del castillo. Visita guiada en pequeños grupos (de 6 a 8 personas como máximo) de los pasadizos subterráneos medievales (llevar linterna). La red de pasadizos subterráneos forma una auténtica fortaleza plagada de trampas. Acceso a la cima de una de las torres mágicamente iluminadas.

