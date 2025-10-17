Nuit des châteaux Château Gaillard d’Amboise Amboise

Nuit des châteaux Château Gaillard d’Amboise

29 Allée du Pont Moulin Amboise Indre-et-Loire

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 octobre 2025 de 19h à 23h, à l’occasion de la Nuit des Châteaux, Château Gaillard se métamorphose sur le thème La Nuit Bleue comme une Orange .

En visite libre ou guidée, vos pas résonnent dans une ambiance sonore envoûtante, guidés par des éclats de poésie au détour d’un arbre dans le parc ou d’un meuble ancien, surgissent des vers choisis, écrits par de grands poètes de toutes les époques, célébrant l’orange, ses parfums et la nature éclatante.

Accès à partir de 19h par le 29 allée du Pont Moulin munis de vos billets https://www.billetweb.fr/la-nuit-bleue-comme-une-orange-au-chateau-gaillard

Chaussures de marche fermées recommandées.

Une lampe de poche vous permettra de découvrir des points de vue inédits du château en nocturne. 0 .

29 Allée du Pont Moulin Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 33 29

English : Castles by night Château Gaillard in Amboise

On Friday 17th, Saturday 18th and Sunday 19th of October 2025, from 7pm to 11pm, Château Gaillard is undergoing a transformation based on the theme ‘La Nuit Bleue comme une Orange’ (The Blue Night Like an Orange).

German :

Am Freitag, den 17., Samstag, den 18. und Sonntag, den 19. Oktober 2025 von 19:00 bis 23:00 Uhr verwandelt sich Château Gaillard anlässlich der Nuit des Châteaux unter dem Motto La Nuit Bleue comme une Orange (Die Nacht ist blau wie eine Orange).

Italiano :

Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025 dalle 19.00 alle 23.00, in occasione della Nuit des Châteaux, Château Gaillard si trasformerà sul tema Notte blu come un’arancia .

Espanol : Noche de los castillos Castillo Gaillard de Amboise

El viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de octubre de 2025, de 19:00 a 23:00, con motivo de la Noche de los Castillos, el Château Gaillard se transforma con el tema La Noche Azul como una Naranja .

