NUIT DES CHÂTEAUX & ENQUÊTE LITTÉRAIRE Calmont dimanche 19 octobre 2025.

Calmont Haute-Garonne

Début : 2025-10-19 15:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Venez profiter de la nuit des châteaux et d’une enquête littéraire à la médiathèque de Calmont le dimanche 19 octobre !

Saurez-vous découvrir avant la fin du livre qui veut la mort d’Evelyn Hardcastle ? Renaud Layet, libraire spécialiste ès romans policiers, est de retour pour animer une enquête particulièrement complexe. Cette année, rendez-vous est donné au château de Terraqueuse, dont le propriétaire accepte gracieusement d’accueillir aux enquêteurs en herbe dans le cadre de la Nuit des Châteaux.

Sur inscription. Au château de Terraqueuse. .

Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 31 mediatheque@calmont31.fr

English :

Come and enjoy the night of the castles and a literary investigation at the Calmont media library on Sunday, October 19!

German :

Genießen Sie am Sonntag, dem 19. Oktober, die Nacht der Schlösser und eine literarische Untersuchung in der Mediathek von Calmont!

Italiano :

Venite a godervi la notte dei castelli e un’indagine letteraria presso la biblioteca multimediale Calmont domenica 19 ottobre!

Espanol :

¡Ven a disfrutar de la noche de los castillos y de una investigación literaria en la biblioteca multimedia Calmont el domingo 19 de octubre!

