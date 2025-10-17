Nuit des Châteaux ESPRITS A LA CARTE Château de Dampierre Dampierre-sur-Boutonne
Nuit des Châteaux ESPRITS A LA CARTE Château de Dampierre Dampierre-sur-Boutonne vendredi 17 octobre 2025.
Château de Dampierre 10, PLACE DU CHATEAU Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-10-17 20:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-17 2025-10-18
Visites guidées théâtralisées en costumes historiques a la rencontre des dames et seigneurs du passé
Château de Dampierre 10, PLACE DU CHATEAU Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 24 74 contact@chateaudampierre.fr
English :
Guided tours in historical costumes to meet the ladies and lords of the past
German :
Theatralische Führungen in historischen Kostümen Begegnung mit den Damen und Herren der Vergangenheit
Italiano :
Visite guidate in costumi storici per incontrare le dame e i signori del passato
Espanol :
Visitas guiadas con trajes históricos para conocer a las damas y los señores del pasado
