Nuit des Châteaux ESPRITS A LA CARTE Château de Dampierre Dampierre-sur-Boutonne vendredi 17 octobre 2025.

Château de Dampierre 10, PLACE DU CHATEAU Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-17 2025-10-18

Visites guidées théâtralisées en costumes historiques a la rencontre des dames et seigneurs du passé

Château de Dampierre 10, PLACE DU CHATEAU Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 24 74 contact@chateaudampierre.fr

English :

Guided tours in historical costumes to meet the ladies and lords of the past

German :

Theatralische Führungen in historischen Kostümen Begegnung mit den Damen und Herren der Vergangenheit

Italiano :

Visite guidate in costumi storici per incontrare le dame e i signori del passato

Espanol :

Visitas guiadas con trajes históricos para conocer a las damas y los señores del pasado

