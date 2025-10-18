Nuit des Châteaux Remontez le temps à la lueur des bougies Château de Creully Creully sur Seulles

Nuit des Châteaux Remontez le temps à la lueur des bougies Château de Creully Creully sur Seulles samedi 18 octobre 2025.

Nuit des Châteaux Remontez le temps à la lueur des bougies

Château de Creully 30 Place Edmond Paillaud Creully sur Seulles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18 23:00:00

Date(s) :

2025-10-18

De 19h à 23h, à la lueur des bougies, traversez le château de Creully et remontez le temps. Vous serez accompagné, de salle en salle, par de surprenants domestiques qui vous entraineront, en invité de marque, à la découverte de l’incroyable richesse de l’histoire du lieu. Réservation obligatoire.

De 19h à 23h, à la lueur des bougies, traversez le château de Creully et remontez le temps. Vous serez accompagné, de salle en salle, par de surprenants domestiques qui vous entraineront, en invité de marque, à la découverte de l’incroyable richesse de l’histoire du lieu.

Personnages et scènes historiques vivantes, danses, chants laissez-vous plonger au cœur d’une mise en scène immersive et pétillante. Vous serez tous les témoins de la grande et des petites histoires du château de Creully. Les extérieurs du château illuminés mettront en valeur cette longue histoire.

Réservation obligatoire. .

Château de Creully 30 Place Edmond Paillaud Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 6 84 29 07 16 chateau-musee@creully-sur-seulles.fr

English : Nuit des Châteaux Remontez le temps à la lueur des bougies

From 7pm to 11pm, by candlelight, walk through the Château de Creully and step back in time. You’ll be accompanied from room to room by surprising servants who will take you, as a special guest, on a journey of discovery through the incredible richness of the château?s history. Booking essential.

German : Nuit des Châteaux Remontez le temps à la lueur des bougies

Von 19 bis 23 Uhr können Sie bei Kerzenschein durch das Schloss von Creully gehen und in die Vergangenheit reisen. Sie werden von Raum zu Raum von überraschenden Bediensteten begleitet, die Sie als prominenten Gast auf eine Entdeckungsreise durch die unglaublich reiche Geschichte des Ortes mitnehmen. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Dalle 19.00 alle 23.00, a lume di candela, passeggiate nel Castello di Creully e fate un salto indietro nel tempo. Sarete accompagnati da una stanza all’altra da sorprendenti servitori che vi condurranno, come ospiti speciali, alla scoperta della ricchissima storia del castello. È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

De 19:00 a 23:00, a la luz de las velas, recorra el castillo de Creully y retroceda en el tiempo. Le acompañarán de sala en sala unos sirvientes sorprendentes que le llevarán, como invitado especial, en un viaje de descubrimiento a través de la increíblemente rica historia del castillo. Imprescindible reservar.

L’événement Nuit des Châteaux Remontez le temps à la lueur des bougies Creully sur Seulles a été mis à jour le 2025-10-06 par Calvados Attractivité