Nuit des chauves-souris Charlemont Givet

Nuit des chauves-souris

Charlemont 1 route de Charlemont Givet Ardennes

Gratuit

Début : 2025-08-23

2025-08-23

Rendez-vous à 18h au bâtiment d’accueil de Charlemont pour une courte visite du site. Une pause repas est ensuite prévue avant de découvrir les stars de la soirée les chauves-souris.Après une projection, une balade nocturne dans Charlemont vous permettra de partir à la rencontre de ces mystérieux animaux.Animation gratuite, réservation obligatoire. En partenariat avec le Parc naturel régional des Ardennes.Prévoir une tenue adaptée à la marche et une lampe torche.Petite restauration possible sur place.

Charlemont 1 route de Charlemont Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 56 96 87 contact@charlemont.fr

English :

Meet at 6pm at the Charlemont reception building for a short tour of the site. There will then be a break for a meal, before discovering the stars of the evening: the bats.After a screening, a night-time stroll around Charlemont will enable you to meet these mysterious animals.Free event, booking essential. In partnership with the Ardennes Regional Nature Park.please bring suitable walking clothes and a flashlight.light refreshments available on site.

German :

Treffpunkt um 18 Uhr am Empfangsgebäude von Charlemont für eine kurze Besichtigung des Standorts. Anschließend ist eine Essenspause vorgesehen, bevor Sie die Stars des Abends entdecken: die Fledermäuse.Nach einer Vorführung können Sie bei einem nächtlichen Spaziergang durch Charlemont diesen geheimnisvollen Tieren begegnen.Kostenlose Veranstaltung, Reservierung erforderlich. In Zusammenarbeit mit dem Regionalen Naturpark der Ardennen.Angemessene Kleidung und eine Taschenlampe mitbringen.Kleine Verpflegung vor Ort möglich.

Italiano :

Appuntamento alle 18.00 presso l’edificio di accoglienza di Charlemont per un breve tour del sito. Dopo una proiezione, una passeggiata notturna nei dintorni di Charlemont vi permetterà di incontrare questi misteriosi animali.Evento gratuito, prenotazione obbligatoria. In collaborazione con il Parco naturale regionale delle Ardenne.Portare abiti adatti per camminare e una torcia.Rinfresco leggero disponibile sul posto.

Espanol :

Nos reuniremos a las 18.00 horas en el edificio de recepción de Charlemont para realizar una breve visita guiada por las instalaciones. Después de una proyección, un paseo nocturno por los alrededores de Charlemont le dará la oportunidad de conocer a estos misteriosos animales. En colaboración con el Parque Natural Regional de las Ardenas. Lleve ropa adecuada para caminar y una linterna.

L’événement Nuit des chauves-souris Givet a été mis à jour le 2025-07-21 par Ardennes Tourisme