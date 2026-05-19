Saint-Aubin-le-Cauf

Nuit des chauves-souris

Saint-Aubin-le-Cauf Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 21:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Pour cette animation, partez à la tombée de la nuit pour entendre des chauves souris au départ de Saint-Aubin-le-Cauf à 21h00, il est possible de participer gratuitement à cette animation en vous inscrivant par mail à biodiversite@falaisesdutalou.fr ou par téléphone 02 35 04 85 10.

En 2024, la Communauté de Communes a de nouveau été retenue pour poursuivre sa démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) pour 3 nouvelles années. L’ensemble des 24 communes fera l’objet de nouveaux inventaires de la faune et de la flore afin d’améliorer nos connaissances et d’ajuster nos actions de préservation de la biodiversité sur le territoire.

Cette nouvelle démarche est également synonyme d’une sensibilisation plus poussée avec des animations auprès des élèves, des habitants mais également des entreprises du territoire. .

Saint-Aubin-le-Cauf 76510 Seine-Maritime Normandie tourisme@falaisesdutalou.fr

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English : Nuit des chauves-souris

L’événement Nuit des chauves-souris Saint-Aubin-le-Cauf a été mis à jour le 2026-05-19 par Communauté de communes des Falaises du Talou