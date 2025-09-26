Nuit Des Chercheur(es) Cité Des Arts Besançon

Nuit Des Chercheur(es)

Cité Des Arts 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon Doubs

Début : 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26 23:00:00

Pour cette année 2025 lors de la Nuit Des Chercheurs ceux-ci donnent de la voix La parole scientifique est parfois

mise à mal, alors venez rencontrer une cinquantaine de chercheurs qui vont donner de la voix pour attirer

votre attention et partager avec vous leurs expériences, leurs méthodes, leurs doutes et convictions. .

