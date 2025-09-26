Nuit des Chercheurs 70.8 Un musée pour l’Océan Brest

Nuit des Chercheurs

70.8 Un musée pour l’Océan 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26 22:30:00

2025-09-26

Décalée, ludique et surtout inclusive, c’est un évènement de culture scientifique gratuit qui invite le grand public à partager un moment d’échange privilégié avec des chercheurs de toutes disciplines. Après une édition 2024 hors-piste , cette année pour sa 20ème édition, l’événement fait corps avec la science, thème national 2025.

Les visiteurs seront invités à rencontrer plus d’une cinquantaine de chercheurs issus de divers domaines scientifiques et représentant plus d’une trentaine de structures de recherche, laboratoires et associations.

Un jeu de piste et des lots à gagner

Au cours de la soirée, les visiteurs se verront proposer un jeu de piste dans le musée pour en savoir plus sur les grandes thématiques du musée. Pour résoudre les énigmes et jouer toute la soirée, un livret leur sera remis à leur arrivée.

Ceux qui auront percé le mot mystère de la soirée auront la possibilité de gagner des lots offerts par les partenaires de la soirée. Deux tirages au sort auront lieu à la fin de chaque créneau de visite à 20h puis à 22h30.

Informations pratiques

Durée 2h par créaneau.

Inscription en ligne, sur le site du musée de l’Océan. .

70.8 Un musée pour l’Océan 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 84 95

