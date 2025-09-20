Nuit des chercheurs Musée Léon Dierx Saint-Denis

Nuit des chercheurs Musée Léon Dierx Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.

Nuit des chercheurs 20 et 21 septembre Musée Léon Dierx La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T09:00:00

Nuit des chercheurs

Venez à la rencontre des chercheurs de l’université de La Réunion.

A partir d’un tableau de la collection du Musée Léon-Dierx, des chercheurs exposent leurs recherches aux public.

Un moment d’échange et de questionnement, le samedi 20 septembre de 14h00 à 15h00 et le dimanche 21 septembre de 10h00 à 11h00.

Musée Léon Dierx 28 Rue de Paris, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion +33262202482 https://www.musee-leondierx.re/fr Le musée présente un large panorama de la création plastique occidentale et locale de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu’aux années 1930, avec trois axes principaux : le fonds d’art moderne du marchand d’art parisien et éditeur Ambroise Vollard, natif de l’île ; les collections historiques comprenant des œuvres d’artistes du XIXe siècle originaires de la Réunion ou y ayant travaillé ; un fonds artistique contemporain interrogeant l’objet constitutif du musée et participant au questionnement fondamental sur l’identité.

Nuit des chercheurs

Nuit des chercheurs