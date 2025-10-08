Nuit des conservatoires 13e édition conservatoire du Grand chalon Chalon-sur-Saône
Nuit des conservatoires 13e édition
conservatoire du Grand chalon 1 rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Début : 2026-01-30 17:00:00
Venez célébrer la 13e Nuit des Conservatoires, un rendez-vous festif et chaleureux pour découvrir toute une effervescence artistique. Musique, danse et théâtre se dévoilent sous toutes leurs formes à travers une succession d’instants suspendus concerts, performances éclairs, ateliers ouverts, surprises scéniques… Une invitation à flâner librement dans l’univers des arts vivants. L’événement est gratuit, ouvert à toutes et tous, petits et grands. Une soirée unique pour vivre l’hiver au rythme de la création locale ! .
conservatoire du Grand chalon 1 rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr
