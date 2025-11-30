Nuit des Conservatoires 13e édition Conservatoire régional du Grand Nancy Nancy

Nuit des Conservatoires 13e édition

Conservatoire régional du Grand Nancy
1-3 rue Michel Ney
Nancy 54000
Meurthe-et-Moselle
Grand Est
+33 3 83 35 27 95

Vendredi 2026-01-30 19:00:00

Élèves des classes de musique, de danse et de théâtre

Rendez-vous national incontournable initié par le SPeDiC, la Nuit des Conservatoires est l’occasion de découvrir le Conservatoire régional du Grand Nancy autrement. Laissez-vous emporter par les surprises artistiques proposées par les élèves et leurs enseignants !

Entrée libre dans la limite des places disponiblesTout public

Students in music, dance and drama classes

An unmissable national event initiated by SPeDiC, Nuit des Conservatoires is an opportunity to discover the Conservatoire régional du Grand Nancy in a whole new way. Let yourself be carried away by the artistic surprises offered by students and teachers!

Free admission, subject to availability

