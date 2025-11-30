Nuit des Conservatoires 13e édition Conservatoire régional du Grand Nancy Nancy
Conservatoire régional du Grand Nancy 1-3 rue Michel Ney Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Élèves des classes de musique, de danse et de théâtre
Rendez-vous national incontournable initié par le SPeDiC, la Nuit des Conservatoires est l’occasion de découvrir le Conservatoire régional du Grand Nancy autrement. Laissez-vous emporter par les surprises artistiques proposées par les élèves et leurs enseignants !
Entrée libre dans la limite des places disponiblesTout public
+33 3 83 35 27 95
English :
Students in music, dance and drama classes
An unmissable national event initiated by SPeDiC, Nuit des Conservatoires is an opportunity to discover the Conservatoire régional du Grand Nancy in a whole new way. Let yourself be carried away by the artistic surprises offered by students and teachers!
Free admission, subject to availability
