Nuit des conservatoires 2026 Antenne sud du Conservatoire des Landes Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse

La Nuit des Conservatoires revient en 2026 avec trois rendez-vous musicaux à ne pas manquer sur l’Antenne Sud du Conservatoire des Landes.

Marraine de l’édition 2026 Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre.

Mardi 27 janvier “Au cœur des Orchestres” Concerts des orchestres CHAM, Cordes, Junior et Symphonique.

• 17h15 École de Musique La Pandelle à Soustons

• 18h30 Pôle Sud à Saint Vincent de Tyrosse

Mercredi 28 janvier de 13h à 19h à Pole Sud (Tyrosse) Après midi “Dans tous les Sens” Concerts flash, Musiques Actuelles et Uni’Son des chorales. Goûter festif proposé par l’Association des Élèves et Parents d’Élèves.

Vendredi 30 janvier à partir de 20h30 à Pole Sud (Tyrosse)

Soirée “En Effervescence” Musiques, danses, fanfare, concerts d’élèves, mixage… une soirée pleine de surprises. Restauration sur place (Association des Élèves et Parents d’Élèves). .

English :

La Nuit des Conservatoires returns in 2026 with three not-to-be-missed musical events at the Antenne Sud of the Conservatoire des Landes.

2026 sponsor: conductor Zahia Ziouani.

