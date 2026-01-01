Nuit des Conservatoires à Laon Laon
Nuit des Conservatoires à Laon Laon vendredi 30 janvier 2026.
Nuit des Conservatoires à Laon
Rue William-Henry Waddington Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 18:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Le Conservatoire de musique et de de danse à Laon vous ouvre ses portes !
Venez célébrer avec nous cet événement national unique ! Profitez d’un parcours artistique où danse, musique, et théâtre se mêlent pour votre plus grand plaisir, c’est ouvert à tous et gratuit !
RV dans l’auditorium du Conservatoire de musique et de danse de Laon à partir de 18h ! .
Rue William-Henry Waddington Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 87 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Conservatoire de musique et de danse in Laon opens its doors to you!
L’événement Nuit des Conservatoires à Laon Laon a été mis à jour le 2026-01-21 par OT du Pays de Laon