Nuit des Conservatoires à Laon

Rue William-Henry Waddington Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Le Conservatoire de musique et de de danse à Laon vous ouvre ses portes !

Venez célébrer avec nous cet événement national unique ! Profitez d’un parcours artistique où danse, musique, et théâtre se mêlent pour votre plus grand plaisir, c’est ouvert à tous et gratuit !

RV dans l’auditorium du Conservatoire de musique et de danse de Laon à partir de 18h ! .

Rue William-Henry Waddington Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 87 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Conservatoire de musique et de danse in Laon opens its doors to you!

L’événement Nuit des Conservatoires à Laon Laon a été mis à jour le 2026-01-21 par OT du Pays de Laon