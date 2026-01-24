Nuit des Conservatoires Conservatoire de l’Aveyron Millau
Nuit des Conservatoires Conservatoire de l’Aveyron Millau vendredi 30 janvier 2026.
Nuit des Conservatoires Conservatoire de l’Aveyron
CREA Millau Aveyron
Nuit des Conservatoires Vendredi 30 janvier à partir de 18h
Initiée en 2014, La Nuit des Conservatoires est un évènement national qui met en lumière la diversité des Conservatoires et la richesse de leurs enseignements ; elle se déroule chaque dernier vendredi de janvier.
Cette année encore, élèves et enseignants du Conservatoire de l’Aveyron déploient leur créativité pour offrir au public une soirée riche en surprises ! Musique classique, musiques actuelles, théâtre … Poussez les portes du Conservatoire et laissez-vous surprendre par le talent de ses élèves et enseignants !
Au programme:
18h : Concert des classes de saxophone, de piano et de trompette Salle de répétition de l’antenne de Millau (CREA 2ème étage)
19h15 Moment convivial offert par l’APEEC (associations des élèves et parents d’élèves) Salle Stravinski (CREA 2ème étage)
20h concert de musiques actuelles et de jazz avec les ensembles de Musiques Actuelles des antennes de Millau et de Saint-Affrique, l’ensemble Vocal de Musiques Actuelles et l’ensemble de jazz de l’antenne de Millau CREA salle Silex (sous-sol).
CREA Millau
Entrée libre .
CREA Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61 maisondupeuple.millau@orange.fr
