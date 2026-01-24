Nuit des Conservatoires Conservatoire de l’Aveyron

CREA Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Nuit des Conservatoires Vendredi 30 janvier à partir de 18h

Initiée en 2014, La Nuit des Conservatoires est un évènement national qui met en lumière la diversité des Conservatoires et la richesse de leurs enseignements ; elle se déroule chaque dernier vendredi de janvier.

Cette année encore, élèves et enseignants du Conservatoire de l’Aveyron déploient leur créativité pour offrir au public une soirée riche en surprises ! Musique classique, musiques actuelles, théâtre … Poussez les portes du Conservatoire et laissez-vous surprendre par le talent de ses élèves et enseignants !

Au programme:

18h : Concert des classes de saxophone, de piano et de trompette Salle de répétition de l’antenne de Millau (CREA 2ème étage)

19h15 Moment convivial offert par l’APEEC (associations des élèves et parents d’élèves) Salle Stravinski (CREA 2ème étage)

20h concert de musiques actuelles et de jazz avec les ensembles de Musiques Actuelles des antennes de Millau et de Saint-Affrique, l’ensemble Vocal de Musiques Actuelles et l’ensemble de jazz de l’antenne de Millau CREA salle Silex (sous-sol).

CREA Millau

Entrée libre .

CREA Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61 maisondupeuple.millau@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuit des Conservatoires Conservatoire de l’Aveyron Millau a été mis à jour le 2026-01-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)