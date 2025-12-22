Nuit des conservatoires, Collège Roger Vercel Dinan

Nuit des conservatoires

Collège Roger Vercel 12 Rue de Léhon Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-31 18:22:00

fin : 2026-01-31

Le Pôle Enseignement Artistique de Dinan Agglomération se joint à l’événement national de La Nuit des Conservatoires. En 2026, retrouvez-nous sur nos différents sites autour du thème de l’eau.

Après une première nuit autour du mystère en 2023, les musiciennes, musiciens, danseuses et danseurs du site de Dinan sont de retour au collège Roger Vercel à Dinan. Attention au ras-de-marée !

Buvette et restauration sur place .

