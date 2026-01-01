Nuit des conservatoires et de la lecture Pôle culturel Jean-Chaudeurge Flers

Nuit des conservatoires et de la lecture

Pôle culturel Jean-Chaudeurge 9 rue du Collège Flers Orne

Début : 2026-01-29 18:00:00

fin : 2026-01-29 22:00:00

2026-01-29

Venez vivre une soirée irlandaise à Flers jeudi 29 janvier, de 18 heures à 22 heures, au Pôle culturel Jean-Chaudeurge, à l’occasion de la nuit de la lecture et des conservatoires !

Les équipes de la médiathèque de Flers et du Conservatoire de musique de Flers Agglo vous invitent à partager la culture irlandaise au gré d’histoires, de jeux, d’ateliers créatifs et musicaux et même de dégustations.

À 20 heures, au FORUM, un bal irlandais est donné par le groupe de rock celtique Tap & Jig. La première partie sera offerte par les musiciens de l’atelier de musiques traditionnelles et l’orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Flers Agglo.

Dresscode green ! .

Pôle culturel Jean-Chaudeurge 9 rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 98 42 22 mediatheque.flers@flers-agglo.fr

