Nuit des conservatoires et de la lecture Pôle culturel Jean-Chaudeurge Flers
Nuit des conservatoires et de la lecture Pôle culturel Jean-Chaudeurge Flers jeudi 29 janvier 2026.
Nuit des conservatoires et de la lecture
Pôle culturel Jean-Chaudeurge 9 rue du Collège Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 18:00:00
fin : 2026-01-29 22:00:00
Date(s) :
2026-01-29
Venez vivre une soirée irlandaise à Flers jeudi 29 janvier, de 18 heures à 22 heures, au Pôle culturel Jean-Chaudeurge, à l’occasion de la nuit de la lecture et des conservatoires !
Les équipes de la médiathèque de Flers et du Conservatoire de musique de Flers Agglo vous invitent à partager la culture irlandaise au gré d’histoires, de jeux, d’ateliers créatifs et musicaux et même de dégustations.
À 20 heures, au FORUM, un bal irlandais est donné par le groupe de rock celtique Tap & Jig. La première partie sera offerte par les musiciens de l’atelier de musiques traditionnelles et l’orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Flers Agglo.
Dresscode green ! .
Pôle culturel Jean-Chaudeurge 9 rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 98 42 22 mediatheque.flers@flers-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuit des conservatoires et de la lecture
L’événement Nuit des conservatoires et de la lecture Flers a été mis à jour le 2025-11-25 par Flers agglo