Nuit des conservatoires et écoles de musique Ecole de Musique et de Danse Semur-en-Auxois
Nuit des conservatoires et écoles de musique Ecole de Musique et de Danse Semur-en-Auxois samedi 31 janvier 2026.
Nuit des conservatoires et écoles de musique
Ecole de Musique et de Danse 25 rue de la Liberté Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 18:00:00
fin : 2026-01-31 19:30:00
Date(s) :
2026-01-31
Découvrez l’école de musique et de danse sous un autre oeil !
Des aubades et des interludes prévues ici et là dans l’école de musique
Des énigmes à résoudre pour tous les âges
Des collations pour les petites faims .
Ecole de Musique et de Danse 25 rue de la Liberté Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 04 25 gestionemdam@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuit des conservatoires et écoles de musique
L’événement Nuit des conservatoires et écoles de musique Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-01-16 par OT des Terres d’Auxois