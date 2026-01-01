Nuit des conservatoires et écoles de musique Ecole de Musique et de Danse Semur-en-Auxois

Nuit des conservatoires et écoles de musique

Ecole de Musique et de Danse 25 rue de la Liberté Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 18:00:00

fin : 2026-01-31 19:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Découvrez l’école de musique et de danse sous un autre oeil !

Des aubades et des interludes prévues ici et là dans l’école de musique

Des énigmes à résoudre pour tous les âges

Des collations pour les petites faims .

Ecole de Musique et de Danse 25 rue de la Liberté Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 04 25 gestionemdam@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit des conservatoires et écoles de musique

L’événement Nuit des conservatoires et écoles de musique Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-01-16 par OT des Terres d’Auxois