Nuit des conservatoires Conservatoire de Musique La Rochelle

Nuit des conservatoires

Conservatoire de Musique 39 rue Thiers La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-01-30 18:30:00

fin : 2026-01-30 22:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Le Conservatoire de La Rochelle ouvre ses portes au public pour une nouvelle édition de la Nuit des Conservatoires.

Conservatoire de Musique 39 rue Thiers La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 07 37 conservatoire@agglo-larochelle.fr

English : Night of the Conservatories

The Conservatoire de La Rochelle opens its doors to the public for a new edition of the Nuit des Conservatoires.

Come one, come all to discover the wealth of practices taught on the Music and Dance sites.

