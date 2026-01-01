Nuit des conservatoires Conservatoire de Musique La Rochelle
Nuit des conservatoires Conservatoire de Musique La Rochelle vendredi 30 janvier 2026.
Nuit des conservatoires
Conservatoire de Musique 39 rue Thiers La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 18:30:00
fin : 2026-01-30 22:00:00
Date(s) :
2026-01-30
Le Conservatoire de La Rochelle ouvre ses portes au public pour une nouvelle édition de la Nuit des Conservatoires.
.
Conservatoire de Musique 39 rue Thiers La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 07 37 conservatoire@agglo-larochelle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Night of the Conservatories
The Conservatoire de La Rochelle opens its doors to the public for a new edition of the Nuit des Conservatoires.
Come one, come all to discover the wealth of practices taught on the Music and Dance sites.
L’événement Nuit des conservatoires La Rochelle a été mis à jour le 2026-01-20 par Nous La Rochelle