Nuit des conservatoires

Ecole de musique Matignon

Début : 2026-02-14 18:00:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

2026-02-14

Le Pôle Enseignement Artistique de Dinan Agglomération se joint à l’événement national de La Nuit des Conservatoires. En 2026, retrouvez-nous sur nos différents sites autour du thème de l’eau.

La croisière arrive à quai et prend fin avec une troisième soirée sur le site de Matignon avec les musiciennes et musiciens de l’école de musique. .

22550 Côtes-d'Armor Bretagne

