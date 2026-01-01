Nuit des conservatoires conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar

Nuit des conservatoires

conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Une soirée de concerts, de spectacles et de rencontres par les professeurs et élèves du conservatoire.

conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

An evening of concerts, performances and encounters by conservatory teachers and students.

L’événement Nuit des conservatoires Montélimar a été mis à jour le 2026-01-17 par Montélimar Tourisme Agglomération