Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17 2026-01-30

Le Conservatoire de Pau participe à la 13ème Nuit des Conservatoires, une soirée festive placée sous le signe de l’impressionnisme. Laissez-vous surprendre par une nuit entre ombre et lumière, où élèves et professeurs dévoilent leurs talents en musique, danse et théâtre, à travers des performances créatives et décalées. .

Conservatoire Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47

