Nuit des Conservatoires Pau
Nuit des Conservatoires Pau mercredi 17 décembre 2025.
Nuit des Conservatoires
Conservatoire Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17 2026-01-30
Le Conservatoire de Pau participe à la 13ème Nuit des Conservatoires, une soirée festive placée sous le signe de l’impressionnisme. Laissez-vous surprendre par une nuit entre ombre et lumière, où élèves et professeurs dévoilent leurs talents en musique, danse et théâtre, à travers des performances créatives et décalées. .
Conservatoire Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47
English : Nuit des Conservatoires
German : Nuit des Conservatoires
Italiano :
Espanol : Nuit des Conservatoires
L’événement Nuit des Conservatoires Pau a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Pau