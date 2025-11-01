Nuit des Conservatoires : Piano Infinito Complexe Petit Breton Pénestin
Nuit des Conservatoires : Piano Infinito Vendredi 30 janvier 2026, 19h00 Complexe Petit Breton Morbihan
Gratuit sur réservation
NUIT DES CONSERVATOIRES : Piano Infinito
π An ° = 88 : 2, 4, 6, 8… = ∞
Nathalie DARCHE & Julien DASSIÉ
Première partie par les élèves du Conservatoire intercommunal de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo
Les élèves et professeurs du Conservatoire se réunissent pour un concert autour du piano à plusieurs mains ! A 4, 6 ou 8 mains, ils vous offriront tout un panorama d’hier à aujourd’hui, d’œuvres incontournables ou plus confidentielles, de Mozart à Ligeti, en passant par Bizet, sans oublier quelques compositions personnelles de Julien Dassié. Du piano à l’infini !
Complexe Petit Breton allée des sports 56760 Pénestin Pénestin 56760 Morbihan Bretagne
