Nuit des conservatoires Ecole de musique Le Diapason Plancoët vendredi 30 janvier 2026.
Ecole de musique Le Diapason 12 Rue de la Tournée Plancoët Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-30 18:00:00
fin : 2026-01-30 22:00:00
2026-01-30
Le Pôle Enseignement Artistique de Dinan Agglomération se joint à l’événement national de La Nuit des Conservatoires. En 2026, retrouvez-nous sur nos différents sites autour du thème de l’eau.
Première vague avec les musiciennes et musiciens du Diapason site de Plancoët/Plélan-le-Petit. Cette soirée sera également l’occasion de présenter le piano à queue récemment arrivé au sein du site et de le mettre à l’honneur avec différentes pièces.
Buvette et restauration sur place par Les Folles Notes, association de parents et usagers du Diapason .
Ecole de musique Le Diapason 12 Rue de la Tournée Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 49 59
