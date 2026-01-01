Nuit des conservatoires Ecole de musique Le Diapason Plancoët

Nuit des conservatoires

Ecole de musique Le Diapason 12 Rue de la Tournée Plancoët

30 janvier 2026, 18h00-22h00

fin : 2026-01-30 22:00:00

2026-01-30

Le Pôle Enseignement Artistique de Dinan Agglomération se joint à l’événement national de La Nuit des Conservatoires. En 2026, retrouvez-nous sur nos différents sites autour du thème de l’eau.

Première vague avec les musiciennes et musiciens du Diapason site de Plancoët/Plélan-le-Petit. Cette soirée sera également l’occasion de présenter le piano à queue récemment arrivé au sein du site et de le mettre à l’honneur avec différentes pièces.

Buvette et restauration sur place par Les Folles Notes, association de parents et usagers du Diapason .

