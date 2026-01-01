Nuit des conservatoires Rue Kristen Noguès Pontivy

Nuit des conservatoires

Rue Kristen Noguès Conservatoire de Musique et Danse Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 18:30:00

fin : 2026-01-16 23:00:00

Date(s) :

2026-01-16

Venez découvrir les pratiques collectives du conservatoire ! .

Rue Kristen Noguès Conservatoire de Musique et Danse Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 00 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuit des conservatoires Pontivy a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté