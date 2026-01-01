Nuit des Conservatoires Cité Éducative et Artistique Tonnerre

Nuit des Conservatoires

Cité Éducative et Artistique 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 18:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

La Cité éducative et artistique du Tonnerrois vous invite à vivre une soirée placée sous le signe de la découverte, de la création et du partage à l’occasion de la Nuit des Conservatoires.

Tout au long de la soirée, petits et grands pourront circuler librement entre de nombreux ateliers artistiques et sensoriels proposés par les enseignants et les élèves

Réalisation de portraits dessinés

Gravure sur guitare électrique

Instant détente massage de la tête et de la nuque

Le facteur d’orgue présentation et découverte des instruments

Rythmique corporelle O Passo

Scène ouverte musique, voix, improvisations

Une soirée conviviale pour explorer les arts autrement, flâner d’un atelier à l’autre et se laisser porter par l’atmosphère poétique et mystérieuse de la Nuit des Conservatoires. .

Cité Éducative et Artistique 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 86 11 contact@ccltb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit des Conservatoires

L’événement Nuit des Conservatoires Tonnerre a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois