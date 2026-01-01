Nuit des Conservatoires Cité Éducative et Artistique Tonnerre
Nuit des Conservatoires Cité Éducative et Artistique Tonnerre vendredi 30 janvier 2026.
Nuit des Conservatoires
Cité Éducative et Artistique 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 18:30:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
La Cité éducative et artistique du Tonnerrois vous invite à vivre une soirée placée sous le signe de la découverte, de la création et du partage à l’occasion de la Nuit des Conservatoires.
Tout au long de la soirée, petits et grands pourront circuler librement entre de nombreux ateliers artistiques et sensoriels proposés par les enseignants et les élèves
Réalisation de portraits dessinés
Gravure sur guitare électrique
Instant détente massage de la tête et de la nuque
Le facteur d’orgue présentation et découverte des instruments
Rythmique corporelle O Passo
Scène ouverte musique, voix, improvisations
Une soirée conviviale pour explorer les arts autrement, flâner d’un atelier à l’autre et se laisser porter par l’atmosphère poétique et mystérieuse de la Nuit des Conservatoires. .
Cité Éducative et Artistique 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 86 11 contact@ccltb.fr
