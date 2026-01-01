Nuit des Conservatoires Troyes

Nuit des Conservatoires

Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel-Landowski Troyes Aube

Gratuit

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30 22:00:00

2026-01-30

Évènement national, organisé dans de nombreux établissements en France, la Nuit des Conservatoires célèbre la diversité et la vitalité des conservatoires !



Un moment festif et attendu du public, dont le thème sera cette année Action ! Le Conservatoire fait son cinéma !



>> Détail des animations à venir. .

