Nuit des Conservatoires Troyes
Nuit des Conservatoires Troyes vendredi 30 janvier 2026.
Nuit des Conservatoires
Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel-Landowski Troyes Aube
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30 22:00:00
2026-01-30
Évènement national, organisé dans de nombreux établissements en France, la Nuit des Conservatoires célèbre la diversité et la vitalité des conservatoires !
Un moment festif et attendu du public, dont le thème sera cette année Action ! Le Conservatoire fait son cinéma !
Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel-Landowski Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr
