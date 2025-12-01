Nuit des Conservatoires Espace Philippe Auguste Vernon

Nuit des Conservatoires

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2026-01-30 18:30:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Evénement national depuis 2013, la Nuit des Conservatoires offre une formidable opportunité de mettre à l’honneur les arts et la culture au cœur des établissements d’enseignement artistique.

Rotonde du Conservatoire de Vernon

– 18h30 Les copains d’abord (élèves 1er cycle), classes orchestre

– 19h30 Les copains d’abord (élèves 2ème cycle), classes du collège Cervantès

Salle Vikings

– 20h30 Du piano dans la voix. Les élèves des classes de musiques actuelles des Conservatoires de Saint-Marcel et des Andelys vous attendent avec des grands classiques de la chanson populaire. .

+33 2 32 64 53 16

