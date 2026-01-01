Nuit des doudous

1 rue Alain Bernard, Plonévez-du-Faou, Finistère

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2026-01-23 18:00:00

Fin : 2026-01-23 20:00:00

Date(s) :

2026-01-23

La nuit des Doudous déposez votre doudou pour une nuit inédite à la médiathèque ! Ils vous raconteront dès le lendemain leur joyeuse pyjama party (photos à l’appui).

> entrée libre, tout public et gratuite .

+33 2 98 60 51 80

