Nuit des doudous 1 rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou
Nuit des doudous 1 rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou vendredi 23 janvier 2026.
Nuit des doudous
1 rue Alain Bernard 1 Rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23 20:00:00
Date(s) :
2026-01-23
La nuit des Doudous déposez votre doudou pour une nuit inédite à la médiathèque ! Ils vous raconteront dès le lendemain leur joyeuse pyjama party (photos à l’appui).
> entrée libre, tout public et gratuite .
1 rue Alain Bernard 1 Rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 60 51 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuit des doudous
L’événement Nuit des doudous Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2026-01-08 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou