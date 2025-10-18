« Nuit des Dragons » à la découverte des Salamandres Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle

Atelier découverte pour toute la famille débutant par une présentation interactive en salle de la Salamandre et des autres amphibiens connus en Xaintrie, suivie d’une sortie à la tombée de la nuit, pour réaliser un comptage collectif des salamandres adultes déambulant le long d’un petit circuit prédéfini dans un vallon boisé où l’espèce se reproduit chaque automne.

La Nuit des Dragons est un protocole scientifique national développé depuis quelques années par la Société Herpétologique de France et le Muséum National d’Histoire Naturelle, dont l’objectif est de suivre l’évolution des populations cette espèce fragile et protégée

Prévoir bottes, vêtements chauds et lampes

