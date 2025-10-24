Nuit des Dragons Les Châteliers

Nuit des Dragons

Les Châteliers Deux-Sèvres

Vêtues de jaune et de noir, les salamandres tachetées arpentent les sous-bois humides des Châteliers.

Mais d’où viennent-elles ? Quels secrets ont-elles à nous révéler ?

Partez en balade nocturne avec Chloé Jean, chargée de mission au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, à la rencontre de cette espèce aussi discrète que fascinante.

Cette sortie pédagogique, accessible à un public familial, est organisée en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Agence de L’eau Loire-Bretagne. Au fil de la promenade, vous découvrirez non seulement la biologie et les particularités de la salamandre tachetée, mais aussi son lien vital avec l’eau et l’importance de préserver la qualité de cet habitat naturel.

