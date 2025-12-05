Nuit des écoles de musique et de théâtre à Figeac

2, rue victor Delbos Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Cette soirée met en lumière les élèves de l’école intercommunale de musique et de théâtre de Figeac dans une programmation variée entre musique et théâtre.

Cette soirée met en lumière les élèves de l’école intercommunale de musique et de théâtre de Figeac dans une programmation variée entre musique et théâtre. .

2, rue victor Delbos Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 78 87

English :

This evening showcases students from Figeac?s intercommunity music and theater school, with a varied program of music and theater.

L’événement Nuit des écoles de musique et de théâtre à Figeac Figeac a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Figeac