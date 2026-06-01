Nuit des églises 2026 à Saint Julia, Eglise St julien et Ste Agathe,, Saint-Julia

Nuit des églises 2026 à Saint Julia Mardi 30 juin, 20h00 Eglise St julien et Ste Agathe, Haute-Garonne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-30T20:00:00+02:00 – 2026-06-30T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-30T20:00:00+02:00 – 2026-06-30T20:30:00+02:00

La soirée permettra une visite musicalisée des chapelles de l’église. Une chorale de 3 jeunes musiciens « Battre au rythme de vos cœurs » interprétera « Madame », « cantique des cantiques », Hostia sancta, Ave Maria de Schubert ». Le ténor Anton Friedrich accompagné au piano par Peter Lewis interprétera l’Ave verum de Mozart, « Pietà Signore de Stradella, Panis Angelicum de Franck et l’Ave Maria de Mascagni

Eglise St julien et Ste Agathe, St Julia 31540 Saint-Julia 31540 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « mariechristophemonnoyer@gmail.com »}]

La soirée permettra une visite musicalisée des chapelles de l’église. Une chorale de 3 jeunes musiciens « Battre au rythme de vos cœurs » et le ténor Anton Friedrich accompagné au piano par Peter Lewis visite musicalisée- choral-ténor