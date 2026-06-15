Saint-Césaire

Nuit des Églises 2026 Église Saint-Césaire

Eglise Saint-Césaire Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière À la tombée du jour, poussez la porte de l’église Saint-Césaire et laissez-vous porter par une soirée hors du temps au cœur de ce joyau roman du XIIᵉ siècle.

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Eglise Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 55 45

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English :

%AB Where there is darkness, let me bring light %BB As night falls, step through the doors of Saint-Césaire Church and let yourself be swept away by a timeless evening in the heart of this 12th-century Romanesque gem.

L’événement Nuit des Églises 2026 Église Saint-Césaire Saint-Césaire a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge