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Nuit des Eglises 2026, Eglise Saint-Etienne, Jujurieux, Jujurieux

samedi 4 juillet 2026 · Eglise Saint-Etienne, Jujurieux · Jujurieux

Nuit des Eglises 2026, Eglise Saint-Etienne, Jujurieux, Jujurieux

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
Eglise Saint-Etienne, Jujurieux
Adresse
6 Place de l'Eglise, Jujurieux
Ville
01640 Jujurieux
Département
Ain
Tarif
Entrée libre

Nuit des Eglises 2026 Samedi 4 juillet, 18h30 Eglise Saint-Etienne, Jujurieux Ain

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T21:30:00+02:00

Visite guidée et messe à la bougie dans l’Eglise de Jujurieux

Eglise Saint-Etienne, Jujurieux 6 Place de l’Eglise, Jujurieux Jujurieux 01640 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Visite guidée et messe à la bougie visite messe

GPPA/CEF