Nuit des Eglises 2026, Eglise Saint-Etienne, Jujurieux, Jujurieux

Informations pratiques

Nuit des Eglises 2026 Samedi 4 juillet, 18h30 Eglise Saint-Etienne, Jujurieux Ain

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T21:30:00+02:00

Visite guidée et messe à la bougie dans l’Eglise de Jujurieux

Eglise Saint-Etienne, Jujurieux 6 Place de l’Eglise, Jujurieux Jujurieux 01640 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée et messe à la bougie visite messe

GPPA/CEF