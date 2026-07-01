AGENDA · Jujurieux
Nuit des Eglises 2026, Eglise Saint-Etienne, Jujurieux, Jujurieux
samedi 4 juillet 2026 · Eglise Saint-Etienne, Jujurieux · Jujurieux
Informations pratiques
Nuit des Eglises 2026 Samedi 4 juillet, 18h30 Eglise Saint-Etienne, Jujurieux Ain
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T21:30:00+02:00
Visite guidée et messe à la bougie dans l’Eglise de Jujurieux
Eglise Saint-Etienne, Jujurieux 6 Place de l’Eglise, Jujurieux Jujurieux 01640 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Visite guidée et messe à la bougie visite messe
GPPA/CEF